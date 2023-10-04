الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض مواطن فلسطيني، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.
وفا
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