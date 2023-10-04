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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي في الخليل

10/4/2023 3:17:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض مواطن فلسطيني، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.
وفا

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