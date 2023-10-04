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السفارة الاميركية : فتح باب تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة - رابط التقديم

10/4/2023 3:17:46 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت السفارة الاميركية في عمان انه سيتم فتح باب التسجيل للاشتراك في برنامج تأشيرة الهجرة التنوعية 2025 في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 .
واشارت انه سيسمح للقادمين من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات التأهل، بالتسجيل لنيل فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة.
وتاليا التفاصيل في منشور السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك :

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