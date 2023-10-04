إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون في قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.
وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة بالمثلث.
وفا
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