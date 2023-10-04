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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون في قلقيلية

10/4/2023 3:17:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.
وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة بالمثلث.

وفا

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