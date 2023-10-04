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احالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء

10/4/2023 3:17:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء إحالة 12 موظفا في وزارة الصحة الى التقاعد.
وجاء قرار التقاعد لبلوغهم السن القانوني.
وتاليا الأسماء:







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