احالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء

احالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء
التاريخ
10/4/2023 3:17:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء إحالة 12 موظفا في وزارة الصحة الى التقاعد.
وجاء قرار التقاعد لبلوغهم السن القانوني.
وتاليا الأسماء:
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