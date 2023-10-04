Thursday, 05 October 2023 01:00 GMT

5 فوائد مذهلة للكيوي

10/4/2023 3:17:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- الكيوي هو فاكهة صغيرة الحجم، يتميز باحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز الصحة وتقدم العديد من الفوائد للجسم وتحمي من فرص الإصابة بالأمراض.
القيمة الغذائية للكيوي


يحتوي 140 جرام من الكيوي على العناصر الغذائية الآتية:
- 90 سعر حراري.
- 1 جرام بروتين.
- 1 جرام دهون.
- 21 جرام كربوهيدرات.
- 5 جرام ألياف.
- 15 جرام سكر.
فوائد الكيوي


هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الكيوي لصحة الجسم من بينها:
1- تقوية الجهاز المناعي
2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
3- دعم صحة العين
4- فقدان الوزن


5- تحسين صحة القلب

الكونسلتو


MENAFN04102023000208011052ID1107190237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث