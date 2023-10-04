5 فوائد مذهلة للكيوي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- الكيوي هو فاكهة صغيرة الحجم، يتميز باحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز الصحة وتقدم العديد من الفوائد للجسم وتحمي من فرص الإصابة بالأمراض.
القيمة الغذائية للكيوي
يحتوي 140 جرام من الكيوي على العناصر الغذائية الآتية:
- 90 سعر حراري.
- 1 جرام بروتين.
- 1 جرام دهون.
- 21 جرام كربوهيدرات.
- 5 جرام ألياف.
- 15 جرام سكر.
فوائد الكيوي
هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الكيوي لصحة الجسم من بينها:
1- تقوية الجهاز المناعي
2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
3- دعم صحة العين
4- فقدان الوزن
5- تحسين صحة القلب
الكونسلتو
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