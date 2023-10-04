أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت "قنا" أن " المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تسلم الرسالة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع بندر العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة.

والأسبوع الماضي، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث ناقشا عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

روسيا اليوم