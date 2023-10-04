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مينسك تستضيف اجتماع مجلس الأمن الجماعي الشهر المقبل

10/4/2023 3:17:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية، دميتري ريابيخين، أن اجتماعا لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيعقد الشهر المقبل في بيلاروس.

وقال ريابيخين، في مقابلة مع مجلة "إس بي. بيلاروس اليوم": "ستستضيف جمهورية بيلاروس، في نوفمبر المقبل، اجتماعا مشتركا لمجلسي وزراء الدفاع ووزراء الخارجية وأمناء أمن الدولة، وستكون هناك جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي، بقيادة رئيس دولتنا ألكسندر لوكاشينكو".
وينظر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، كما يضمن التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.

روسيا اليوم

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