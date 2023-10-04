مينسك تستضيف اجتماع مجلس الأمن الجماعي الشهر المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية، دميتري ريابيخين، أن اجتماعا لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيعقد الشهر المقبل في بيلاروس.
وقال ريابيخين، في مقابلة مع مجلة "إس بي. بيلاروس اليوم": "ستستضيف جمهورية بيلاروس، في نوفمبر المقبل، اجتماعا مشتركا لمجلسي وزراء الدفاع ووزراء الخارجية وأمناء أمن الدولة، وستكون هناك جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي، بقيادة رئيس دولتنا ألكسندر لوكاشينكو".
وينظر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، كما يضمن التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.
روسيا اليوم
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