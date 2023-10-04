الخارجية: إغلاق شارع حوارة أمام المواطنين أبرتهايد وتنفيذ لقرار بن غفير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق شارع بلدة حوارة جنوب نابلس، أمام المركبات الفلسطينية، والسماح لمركبات المستعمرين فقط.

واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار انصياع لمواقف الوزير المتطرف بن غفير، الذي تفاخر فيها بأن تنقل المستعمرين أهم من حرية الفلسطينيين.

ورأت أن في هذا القرار خطورة بالغة، باعتباره سياسة معازل وأبرتهايد تقسم الضفة الى "بانتوستانات" عنصرية تمييزية، وتمنح المستعمرين المساحة الكبرى من جغرافيتها لتعميق الاستعمار، بحجة الحركة وذرائع "أمنية" واهية، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لضم الضفة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي، ما يفرض عقوبات جماعية غير مسبوقة على المواطنين الفلسطينيين، ويزيد من معاناتهم بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن، وتشل حركتهم وتضعف اقتصادهم أكثر.

وقالت إن ردود أفعال المجتمع الدولي تجاه تصريح بن غفير في حينه متدنية، ولا ترقى لمستوى جريمة الفصل العنصري وما يتعرض له شعبنا من اضطهاد وظلم.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال لا تقوم بإغلاق أي شارع أمام مركبات المستعمرين الذين يحطمون مركبات الفلسطينيين ويعتدون عليهم.

وشددت الخارجية على أن سلطات الاحتلال ماضية في ضم الضفة، وفرض "الأبرتهايد" وجرائمه على شعبنا بتواطؤ دولي معيب.



