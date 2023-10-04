طقاطقة يُطلع ممثل كندا لدى فلسطين على انتهاكات الاحتلال بحق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/أطلع مسير أعمال محافظة طولكرم مصطفى طقاطقة، ممثل كندا لدى دولة فلسطين ديفيد دا سيلفا، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المحافظة.

واستعرض طقاطقة خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيمي نور شمس وطولكرم والعديد من المواقع، واعتداءات المستعمرين على المواطنين، والتشديدات على الحواجز العسكرية، وتأثير جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال المحافظة، والأضرار الناتجة عن مصانع جيشوري الإسرائيلية غرب المدينة.

ونقل طقاطقة إلى ممثل كندا تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده على أهمية الدور الكندي، مقدما شرحا عن طولكرم، باعتبارها محافظة ذات هوية زراعية، نتيجة توفر المياه والأراضي، وخبرة المزارعين، علاوة على كونها محافظة الإبداع والتميز والنجاح، بوجود جامعات: خضوري، والقدس المفتوحة، وكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة النجاح الوطنية، إلى جانب النماذج الناجحة للعديد من المصانع والشركات والمشاريع الشبابية الريادية والمهنية وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أهلنا بمحافظة طولكرم، وعلى رأسها ما يقوم به الاحتلال يوميا، وما يتعلق بمشكلة نقص القدرة الكهربائية، والمساعي المستمرة إلى حل هذه الأزمة، مع أهمية احتياجات البنية التحتية، والعديد من المجالات التي من شأنها أن تعزز صمود المواطنين وثباتهم على الأرض، وصولا إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، أشار سيلفا إلى أن مكتب ممثلية كندا له العديد من التدخلات لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة الزراعية والريادية، والمواضيع المتعلقة بالشباب والمرأة وغيرها من المجالات الأخرى التي تهتم بها الممثلية الكندية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.