نوفاك: روسيا والسعودية تفيان بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمسّك روسيا والسعودية بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط، وأن سوق الخام العالمية متوازنة.

وقال نوفاك، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي الطوعي بواقع 1.7 مليون برميل يوميا من قبل (أوبك+) يتم تنفيذها بالكامل".

وتابع: "كما تخفض السعودية إنتاجها بشكل أكبر (مما هو منصوص في اتفاق "أوبك+")، وروسيا بعد أن خفضت صادرات الخام بواقع 500 ألف برميل، خفضتها مرة أخرى بمقدار 300 ألف برميل، ونحن كذلك نفي بالتزاماتنا بالكامل".

وخلص إلى أن "هذه الإجراءات المشتركة أدت إلى توازن سوق النفط العالمية".

وقال: "نرى أن الطلب في الصيف والخريف مرتفع للغاية ويتم تلبيته بالمعروض اللازم".

روسيا اليوم