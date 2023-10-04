تعيسة الحظ.. سيدة أميركية تتعرض للدهس من سيارتين

MENAFN - Khaberni) خبرني - دهست سيارة ذاتية القيادة الاثنين في سان فرانسيسكو امرأة بُعيد تعرضها للصدم من سيارة أخرى يقودها إنسان، بحسب السلطات وشركة "كروز" للسيارات ذاتية القيادة، المصنّعة للمركبة التي كانت جزءاً من هذه الحادثة.





ونُقلت الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب عناصر الإطفاء.

وقالت الناطقة باسم "كروز" هانا ليندو "قرابة الساعة التاسعة والنصف من مساء الثاني أكتوبر، صدمت سيارة يقودها إنسان، كانت موجودة مباشرة على يسار مركبة كروز ذاتية القيادة، شخصاً. وكان الاصطدام الأولي عنيفاً، ما ألقى بهذا الشخص مباشرة أمام السيارة ذاتية القيادة التي اشتغلت فيها المكابح بقوة لاحقاً".

وعرضت ليندو لوكالة فرانس برس مقطع فيديو للحادثة يؤكد روايتها. وتظهر في المقطع سيارتان تتقدمان عند الإشارة الخضراء، وشخص يعبر على الخطوط البيضاء وسط حركة المرور قبل الاصطدام.

ثم قامت سيارة "كروز"، التي لم يكن بها سائق ولا راكب، بالفرملة والتوقف فوق المرأة التي تعرضت للحادثة.

وأضافت هانا ليندو، أن "سائق السيارة الأخرى لاذ بالفرار، وبناء على طلب الشرطة، احتُجزت السيارة ذاتية القيادة في مكانها"، موضحة أنها تعمل مع الشرطة "للمساعدة في تحديد هوية السائق المسؤول".

وقال عناصر الإطفاء إنهم استخدموا أدوات لرفع السيارة والوصول إلى الضحية التي أصيبت "بإصابات خطيرة متعددة".

وبدأت سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة المصنعة من شركتي وايمو (غوغل) وكروز (جنرال موتورز)، المجهزة بالكاميرات وأجهزة الليدار (ليزر الكشف)، السير على طرق سان فرانسيسكو منذ العام الماضي، ما يثير جدلاً متزايداً.

ويبدي سكّان كثر ارتياحاً لتوسيع انتشار هذه السيارات، التي يعتبرونها أكثر أماناً من تلك التي يقودها البشر.

ويعتقد آخرون أنها ليست محدّثة وتنطوي على مخاطر.

حتى أن ناشطين بيئيين، ممّن يعتبرون أن هذه المركبات تعزز هيمنة السيارات الفردية، بدأوا بخطوات احتجاجية ضد نشر هذه المركبات، بينها وضعهم مخاريط برتقالية على أغطية السيارات لشل حركتها.

وحتى الآن، شملت معظم الحوادث المسجلة مركبات ذاتية القيادة متوقفة على الطريق، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.

وفي أغسطس، منحت وكالة النقل في كاليفورنيا الإذن للشركتين بتوسيع خدماتهما المدفوعة في المدينة.

ولكن بعد فترة وجيزة، طلبت سلطات الطرق السريعة من شركة "كروز" خفض أسطولها إلى النصف في سان فرانسيسكو (50 سيارة نشطة أثناء النهار و150 سيارة أثناء الليل)، بموازاة التحقيق في حادثي تصادم، أحدهما مع شاحنة إطفاء.