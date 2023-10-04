شراكة بين الفجيرة للموارد الطبيعية ومعهد عمان للنفط في قطاع المعادن

وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد عمان للنفط والغاز، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات فيما يتعلق بعلوم الأرض والاستفادة من التجارب، خصوصاً في مجال الاستكشاف الجيولوجي، بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وقع الاتفاقية المهندس علي قاسم المدير العام لموارد الفجيرة الطبيعية، والمهندس نصر ناصر السيابي مدير عام معهد عمان للنفط والغاز، وذلك على هامش أعمال ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له في دورته الثامنة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس عبدالله التوبي مستشار تطوير البرامج الفنية في معهد عمان للنفط والغاز، والمهندس محمد البطاشي مدير دائرة تنمية صناعة الطاقة والمعادن في وزارة الطاقة والمعادن العمانية، ونخبة من المسؤولين في إمارة الفجيرة.

وحول أهمية الشراكة، صرح المهندس محمد سيف الأفخم بأن توقيع الاتفاقية مع معهد عمان للنفط والغاز يأتي بهدف بناء شراكة تسهم في تأهيل وتمكين كوادر المؤسسة الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية وفق أعلى المعايير، من خلال تقديم برامج متخصصة ومستحدثة في التدريب والتأهيل في مجال علوم الأرض، مؤكداً أهمية توظيف المُمكّنات المتاحة من أجل ريادة العنصر المواطن في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة ولإمارة الفجيرة بشكل خاص.

من جهته أضاف المهندس علي قاسم: نفخر في المؤسسة بالشراكة مع معهد عمان، الذي يعتبر من المعاهد الرائدة والمتخصصة في مجالات النفط والغاز وعلوم الأرض، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على خلق القيمة المتميزة للجانبين وتعزيز مهارات منتسبي الطرفين في مختلف التخصصات الفنية بحسب الإجراءات المتبعة لدى الجهتين، وبناء قواعد للمعلومات الجيولوجية والمعدنية، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية وتبادل الخبرات الحقلية والمعلومات الفنية الجيولوجية ذات الصلة بعلوم الأرض. مؤكداً أن المؤسسة تبذل كل الجهود لدعم قطاع التعدين في إمارة الفجيرة، لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية النوعية وتبنّي أفضل الممارسات في القطاع التعديني، تماشياً مع التزام المؤسسة بالتطوير والاستدامة وتحقيق التميز في مشاريعها وعملياتها كافة.

وعبر المهندس نصر ناصر السيابي عن سعادته بهده الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: يعد هذا التوقيع لحظة سعيدة تجسد باكورة لشراكة استراتيجية بين المؤسستين لخدمة مجالات مهمة تتعلق بقطاع المعادن والاستثمار وعلوم الأرض، ستسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسستين، بما في ذلك الأبحاث والدراسات حسب التخصصات، وتشمل أيضاً الزيارات الميدانية الفنية وجوانب التدريب، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قطاعات الاستثمار والتعدين والثروات المعدنية، ونشر المعرفة وتعزيز أفضل الممارسات والابتكارات، معرباً عن تطلعاته بمستقبل مشرق لهذه الشراكة التي تجمع الجانبين معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا القطاع الحيوي.