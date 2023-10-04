بروج للبتروكيماويات و«تدوير» يستكشفان الفرص في مجال إعادة التدوير في أبوظبي

وقعت شركة بروج بي ال سي، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً.



وتعتبر شركة «تدوير» التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، الشركة الحصرية المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تلتزم بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتسعى لتصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في تحقيق طموحات الاستدامة الوطنية. تم توقيع الشراكة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: «سعداء للغاية بالتعاون مع شركة «تدوير» من أجل تعزيز وتنفيذ مبادرات أقوى في الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات. سنقوم معاً باكتشاف طرق مبتكرة لجمع البوليمرات وفرزها وإعادة تدويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع التزامنا المستمر بتحقيق رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. لطالما كانت الاستدامة وستبقى جزءاً لا يتجزأ من عملياتنا وثقافتنا التي تمكننا من الحد من المخاطر وتعزيز النمو الإيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».



من جهته، قال المهندس علي محمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «تدوير»: «في هذه المناسبة المهمة في مسيرة الاستدامة، ستتضافر جهودنا معاً في بروج وتدوير لتمهيد الطريق نحو اقتصاد دائري في دولة الإمارات. سنبدأ معاً رحلة تحولية لإعادة تعريف النفايات كمصدر قيم ومحفز لتحقيق التنمية المستدامة. إن شراكتنا لا تتعلق فقط بمجال إعادة تدوير البوليمرات، بل أيضاً بإعادة اكتشاف مدى تأثيرنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. نحن ملتزمون بخلق ثقافة جديدة لنبني مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع».



ستقوم شركتا بروج و«تدوير» باكتشاف المزيد من الفرص في مجال الفرز المتقدم للبوليمرات المستهلكة لإعادة تدويرها ميكانيكياً في أبوظبي. كما ستقوم الشركتان بتطوير نموذج أعمال مستدام أو نظام بيئي لضمان توفير مواد معادة التدوير وعالية الجودة من البوليمرات باستخدام تقنيات مختلفة. وستقوم الشركتان معاً بوضع أطر عمل قياسية لتطوير أعمالهما بما يساعد على إيجاد فرص أعمال ذات قيمة مضافة من خلال الاستثمارات المشتركة المحتملة في الأصول الحالية والجديدة. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة بروج وتدوير الرائدة في القطاع ودعم طموحاتهم في مجال الاقتصاد الدائري.

وستعمل الشركتان أيضاً على دعم الأطر التنظيمية المحلية المتعلقة بالإدارة المستدامة والفعالة للبوليمرات المستهلكة. كما سيقوم الشريكان بإطلاق مبادرات وحملات عامة للجمهور لزيادة وعيهم حول أفضل الممارسات في إدارة البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها.

انطلاقاً من التزامها بدفع عجلة التدوير من أجل بيئة خالية من النفايات، رفعت بروج عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع شركات إعادة التدوير لتوسيع مجموعة منتجاتها من الحلول المستدامة إلى 18 شراكة في ثماني دول تخدم أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، ما يمثل علامة فارقة وإنجازاً كبيراً في طموحاتها نحو تحقيق استراتيجيتها لعام 2030.