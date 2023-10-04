نادي اليخوت الملكي يستقبل رحلات «سكاي ووكر» في رأس الخيمة

أعلن نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، والذي تمتلكه وتديره شركة «الحمرا»، عن عقد شراكة مع شركة سكاي ووكر لليخوت في دبي لتوفير التجربة الأولى من نوعها من رحلات اليخوت في رأس الخيمة اعتباراً من منتصف أكتوبر.



وستسهم سكاي ووكر لليخوت في تعزيز التجربة البحرية والسياحية في رأس الخيمة بواسطة اثنين من يخوتها، أحدهما مخصص للمجموعات الكبيرة وحجوزات الشركات بينما يناسب الآخر المناسبات الصغيرة لأعداد أقل. ويستعد الفريق المتمرس لدى سكاي ووكر لتلبية مختلف الرغبات والخيارات الإضافية للراغبين بالاستمتاع بمزيد من التشويق في رحلاتهم، فضلاً عن إمكانية توفير المساعدة ومعدات الغوص والأدوات المطاطية القابلة للنفخ.



في هذا السياق قال سايمون ويكهام، المدير التنفيذي لدى سكاي ووكر لليخوت: «إننا متحمسون للغاية لتوسعة نطاق خدماتنا ووصولها إلى إمارة رأس الخيمة، فهي وجهة تحظى بجاذبية متزايدة للسياح والمقيمين على السواء بفضل خططها التنموية المتميزة. كما أنها وجهة مثالية لليخوت بفضل مياهها الصافية ومناطق الرسوّ المظللة وطبيعتها الخلابة».



وأضاف: «صممت تجارب اليخوت لدينا بحيث تمنح الضيوف المزيج المثالي من الراحة والاسترخاء والمغامرة والحماس ـ وسواء كانوا يتطلعون إلى رحلة هادئة أم مغامرة بحرية مفعمة بالتشويق، فإن لدينا كل ما يبحثون عنه. تمتاز قواربنا بكونها حديثة وفسيحة ذات أحجام متنوعة لتناسب مختلف المجموعات الكبيرة والصغيرة، كما أن طاقمنا متمرّس في مجال الضيافة وتزويد الضيوف بتجربة راقية لا تنسى، إلى جانب الطعام اللذيذ والخيارات المتنوعة من الرياضات المائية للضيوف الراغبين بمزيد من المتعة».



ومن جانبه قال كريستوفر هيويت، نائب الرئيس لقطاع الضيافة لدى الحمرا: «تسرنا الشراكة مع سكاي ووكر لليخوت في ظل التوسع المستمر والنمو السريع الذي تشهده قرية الحمرا ورأس الخيمة، لنقدم للمقيمين والضيوف والسياح خدمة رحلات اليخوت الفاخرة التي تنطلق من نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة. وبفضل الشراكات المتنوعة التي عقدتها «الحمرا» مع نخبة من مزودي الخدمات المرموقين، فإن بوسعنا التركيز على زيادة الخدمات والأنشطة المتاحة في نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة وتعزيز جودتها بشكل يدعم مكانة الحمرا كوجهة سياحية فريدة. وأتطلع إلى الإقبال الإيجابي على رحلات سكاي ووكر لليخوت في رأس الخيمة».



من الجدير بالذكر أن يخوت سكاي ووكر ستنطلق من نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة – المرسى الترفيهي الأبرز في الإمارة، والذي يضم أكثر من 200 مرسى ويتمتع باتصال مباشر بالبحر المفتوح، كما يؤمّن أماكن الرسوّ المظللة والآمنة ومنطقة خاصة للتوقف ومناطق لرسوّ اليخوت الكبيرة والعديد من المزايا الرائعة للأعضاء مثل الخصومات في المطاعم والمقاهي، والدخول المجاني إلى الشاطئ في كلوب هاوس، واستخدام ألواح التزلج على الماء وقوارب الكاياك خلال اليوم، والخصومات على الرياضات المائية وعدد من الخدمات والمرافق المتنوعة في أنحاء رأس الخيمة.



