ساتيس الفرنسية تنشئ حظيرة جديدة لطلاء الطائرات في «محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن توقيع اتفاقية مع مجموعة ساتيس الفرنسية المتخصصة في طلاء ومعالجة الأسطح الخارجية للطائرات، لإطلاق أعمال إنشاء حظيرة جديدة للطلاء في مشروع محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب.



ويستهدف المرفق الجديد، الذي سيستوعب أيضاً حجرة طلاء ثانية معزولة ومحكمة الإغلاق، شركات الطيران الخاص مثل «داسو فالكون» و«بومباردييه» و«غولف ستريم» و«إمبراير» فضلاً عن العديد من شركات التصنيع الشهيرة عالمياً، إضافة إلى أسواق الطيران التجاري للطرازات ذات الممر الواحد مثل طائرات «إيرباص أيه 320» و«بوينغ 737». ونظراً لقدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 20 طائرة سنوياً تقريباً، سيبدأ تشغيل حظيرة الطائرات المتطورة، الوحيدة من نوعها في المنطقة، في يناير 2025، ليرتفع عدد حظائر طلاء الطائرات التي تديرها شركة ساتيس إلى 39 حظيرة منتشرة في 13 بلداً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «نفتخر بشراكتنا الإستراتيجية مع «ساتيس»، باعتبارها اسماً عالمياً في صناعة الطيران، لتقديمها خدمات متميزة في مجال الطلاء ومعالجة الأسطح الخارجية لهياكل الطائرات. وستسهم هذه الشركة في إضافة قيمة فريدة إلى مجموعة شركائنا المميزين. إننا في مشروع محمد بن راشد للطيران نهدف إلى جذب أفضل الأسماء العالمية لمساعدتها على التوسع والاستفادة من منظومتنا المتكاملة والبنية التحتية والمرافق الحديثة. وسنواصل مهمتنا لترسيخ وتعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية».

من جهته قال كريستوف كادور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساتيس: «لقد أمكن التوصل إلى هذه الاتفاقية بفضل الدعم القوي الذي تقدمه دبي الجنوب للشركات العاملة في مجال الطيران على مدى السنوات العديدة الماضية. ويسعدنا تلبية الطلب المتزايد على إعادة طلاء الطائرات ذات الممر الواحد والطائرات الخاصة في الشرق الأوسط، والإسهام في جعل دبي مركزاً للتميز في هذه الصناعة».



يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.



