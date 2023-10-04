«لوتاه للوقود الحيوي» تبرم شراكة مع «ديسل» السويسرية في «أديبك»

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ديسل السويسرية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيميائية.

جاء ذلك في مشاركة الشركتين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). وأعلنت الشركتان شراكة استراتيجية لإطلاق مشروع مشترك في الفترة المقبلة وتشكل الاتفاقية أساساً للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة ديسل السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة. وقال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»:

«نستهدف تسريع تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة وتمثل الشراكة مع شركة ديسل خطوة مهمة في تعزيز مهمتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير».

الاستدامة

وأكد يوسف بن سعيد لوتاه – لـ«البيان» - أن شركة لوتاه للوقود الحيوي بدأت في دبي في سنة 2010 في ظروف صعبة، وبفضل دعم حكومة دبي بكثير من المبادرات نجحنا في الاستمرار، فبدأت الشركة إعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة واستخدامها في إنتاج الوقود النظيف، وما كنا ننادي به قبل 15 عاماً العالم كله يتحدث عنه اليوم.

مشيراً إلى أن الإمارات سوف تستضيف «كوب 28» والعالم يتحدث عن الاستدامة. وأضاف إن سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات تعد إطاراً شاملاً لتحديد نهج البلاد لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، إذ تهدف إلى خلق تكافل صناعي وتتعاون الشركات في قطاعات مختلفة لمشاركة الموارد لتطوير منتجات وخدمات دائرية.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة تقوم بدور حاسم في دعم صناعة إعادة التدوير. وأضاف إن مبادرات الإمارات تهدف إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة. وأشار إلى ضرورة أن يتم تقديم لوائح وسياسات إلزامية تعزز استخدام الطاقة المتجددة والوقود البديل.

وعن الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السويسرية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي» أن شركة ديسل تتمتع بخبرات واسعة في تطوير حلول مبتكرة للصناعات الكيميائية، الأمر الذي يسهم في إثراء هذه الشراكة بخبراتها الواسعة.

وسوف تسهم خبراتها في ابتكار حلول متخصصة لقطاع الطاقة بدور محوري في تحسين إنتاج الوقود الحيوي ومركبات الجلسرين، وتحسين المنتجات المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة. ولدينا ثقة بأن تعاوننا سيسهم في تطوير قطاع الطاقة البديلة، بما يصب في مصلحة العالم والأجيال القادمة.

حلول مبتكرة

وأعرب جوليان ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ديسل، عن سروره بالشراكة، وقال: «يتماشى هذا التعاون مع التزامنا تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية.

ونهدف إلى تسريع الانتقال إلى منظومة أعمال أكثر استدامة بالجمع بين خبراتنا ومواردنا مع قدرات شركة لوتاه للوقود الحيوي، وتمثل شراكتنا تحالفاً قوياً في السعي لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للطاقة عبر الابتكارات التي تقلل التأثير في البيئة، وتدعم تحول الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي».