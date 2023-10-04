غرفة دبي العالمية تفتتح بهولندا رابع مكاتبها التمثيلية بأوروبا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة الهولندية أمستردام. الذي يعتبر رابع المكاتب التمثيلية في القارة الأوروبية، والمكتب الـ25 للغرفة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتهدف إلى تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في جميع أنحاء العالم بحلول 2030.

وتهدف هذه المكاتب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجياً ذات أهمية استراتيجية.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس خلال حفل خاص أُقيم في أمستردام بمشاركة علي الشحي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مملكة هولندا، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي وحشد من ممثلي القطاع الخاص في هولندا.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: افتتاح مكتبنا الرابع في أوروبا يعكس التزامنا بتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نجحنا في إحراز تقدم مطرد على صعيد تعزيز انتشارنا الدولي وترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات دبي من التوسع بنجاح نحو الأسواق العالمية، وضمان الحفاظ على دور الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم طموحات قيادتنا الحكيمة في دعم الاقتصاد والتجارة الخارجية".

وحسب الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، وقد وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وهولندا إلى 11.5 مليار درهم خلال عام 2022، في حين بلغ عدد الشركات الهولندية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير ـ أغسطس) 236 شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت حوالي 35% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2022، مما يرفع إجمالي عدد الشركات الهولندية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 1,520 شركة. ويتوقع أن يسهم المكتب الجديد في زيادة عدد الشركات الهولندية في سوق دبي، وتعزيز التجارة البينية بين دبي وهولندا.

وتسعى الغرفة إلى تعزيز التجارة بين الجانبين في مجالات مختلفة تشمل الفواكه والخضروات، والتحف والمنتوجات الفنية، والمعدات الطبية، والمنسوجات، والعطور ومستحضرات التجميل، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات أخرى مثل الأعمال الزراعية والمنتجات الكيميائية والصناعات الإبداعية.

ومن أجل مساعدة الشركات الهولندية على دخول سوق دبي والتوسع منها دولياً، سيوفر المكتب الجديد دعماً ميدانياً أكثر تركيزاً لمجتمع الأعمال المحلي مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية للإمارة. وسيحرص المكتب كذلك على بناء علاقات وطيدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص لدعم شركات دبي الراغبة بالتوسع في هولندا، وربطها مع أصحاب المصلحة الموثوقين والشركاء المحتملين في هولندا والذين بمقدورهم مساعدتها في دخول السوق الهولندية وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.