افتتاح مركز جديد للزوار في محمية دبي الصحراوية بالتزامن مع اليوم العالمي للحيوانات



تواصل طيران الإمارات، منذ نحو 20 عاماً، بذل الجهود لدعم نظام بيئي مستدام ومتوازن في محمية دبي الصحراوية DDCR، وتم اليوم افتتاح مركز الزوار الجديد في محمية دبي الصحراوية DDCR، بالتزامن مع اليوم العالمي للحيوانات. ويوفر المركز معلومات غامرة عن النباتات والحيوانات المستوطنة في دولة الإمارات والتعرف على المحمية وعملها للحفاظ على هذا النظام البيئي الجميل والهش.

وقال علي الصوري، النائب التنفيذي للرئيس وإدارة المرافق والمشاريع والمشتريات وسلسلة التوريد في مجموعة الإمارات: «يسعدنا تعزيز تجربة زوار محمية دبي الصحراوية، والمساعدة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل وإنجازات المحمية. ونتطلع مع قدوم موسم الشتاء إلى الترحيب بالضيوف في مركز الزوار وتعزيز تقديرهم للحياة البرية والطبيعة في دبي».

يتميز مركز زوار محمية دبي الصحراوية بمحتوى منسق بعناية على أيدي خبراء الحفاظ على البيئة في المحمية في 5 مناطق متميزة:

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قاعة الاستقبال Reception Hall: تعد قاعة الاستقبال بمثابة مساحة مفتوحة للترحيب بزوار المركز، حيث يسلط الجدار الضخم والسقف الممتد الضوء على المها العربي في بيئتها الطبيعية. ويتيح الكشك التفاعلي للزوار استكشاف خريطة المحمية، وأماكن مشاهدة الحياة البرية مثل الثعلب العربي.

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قاعة الثقافة Cultural Hall: تعرض قاعة الثقافة المعالم الرئيسية التي حققتها محمية دبي الصحراوية منذ إنشائها في عام 1999 كجهة رائدة في إدارة المناطق المحمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانتها كنموذج ناجح للحفاظ على الموائل الطبيعية والسياحة الموجهة والتعليم والبحث العلمي. كما تعرض أيضاً، في إطار سجل المحمية، العناصر الثقافية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتراث الوطني، مثل الصقارة وزراعة النخيل وتربية الإبل.

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قاعة العروض المرئية AV Hall: قاعة سينما صغيرة تعرض للزوار فيلماً روائياً قصيراً أنتج بعناية لإعطاء لمحة عامة عن المحمية.

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قاعة الموائل Habitat Hall: تهدف قاعة الموائل إلى تبديد الاعتقاد الخاطئ بأن الصحاري قاحلة، وذلك بعرض مختلف أنواع النباتات والحيوانات في المحمية، من خلال نماذج مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وعروض ثلاثية الأبعاد، وأكشاك تفاعلية، وأجهزة تعمل بالضغط على الأزرار تبث أصوات مختلف أنواع الطيور في المحمية. وهناك أيضاً عينات طبيعية معروضة لعشاق الطبيعة.

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القاعة الليلية Nocturnal Hall: توفر القاعة الليلية منظوراً جديداً تماماً للحياة البرية الليلية في محمية دبي الصحراوية، وذلك من خلال عرض غامر على شاشة القبة باستخدام أحدث التقنيات.

ولتمكين الزوار من استكشاف المعروضات بأنفسهم، توفر نسخاً متماثلة بالحجم الطبيعي للأرنب العربي، منتشرة في جميع أنحاء المركز، شروحات صوتية مسجلة، كما ترشد بصمات حوافر المها على الأرض الزوار في رحلتهم من قاعة إلى أخرى. وبعد التجول في القاعات، يمكن للزوار تجربة اكتشاف الحياة البرية بشكل حقيقي، أو الاستمتاع بالمناظر الرائعة للمدى الصحراوي الرحب من منصة مشاهدة مرتفعة.

ويركز مركز زوار محمية دبي الصحراوية في البداية على رحلات طلبة المدارس والزوار القادمين ضمن تجارب السفاري المحجوزة عبر أحد منظمي الجولات السياحية المعتمدين في المحمية: المغامرات العربية، ساند شيربا، ترافكو، 57 هيريتيج، نارا ديزرت إيسكيبس، وبلاتينيوم هيرتيج. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بالمعارض التي يضمها المركز مقابل رسوم دخول رمزية قدرها 35 درهماً للبالغين و25 درهماً للأطفال.

المحمية



تجسد محمية دبي الصحراوية التزام حكومة دبي بالحفاظ على الموائل الصحراوية الفريدة والتنوع البيولوجي في الإمارة، وتعد أول حديقة وطنية في دولة الإمارات، وتحتل مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، أي نحو 5% من إجمالي مساحة إمارة دبي البرية.

ودعمت مجموعة الإمارات هذه المبادرة المهمة منذ إنشاء المحمية في عام 2002، من خلال تشغيلها وإدارة مرافقها الواسعة نيابة عن حكومة دبي.