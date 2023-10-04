فريق العمل الإماراتي الإندونيسي للطاقة يبحث فرص التعاون المشترك

عقد فريق العمل الإماراتي الإندونيسي المعني بالتعاون في الطاقة، اجتماعه الأول في السفارة الإندونيسية بأبوظبي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023».

وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري والاستثماري والعلمي والتقني في القطاع، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الجديدة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والموارد المعدنية.



ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الإندونيسي تريهاريو سويسيلو، الموظف الخاص لوزير الطاقة والثروة المعدنية للبنية التحتية وتسريع الاستثمار، بحضور المعنيين من الجانبين وممثلين عن القطاع الخاص.





ويأتي الاجتماع بمثابة متابعة لإعلان النوايا المشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، في مجال الطاقة.

وقال المهندس شريف العلماء: «إننا في الإمارات ننظر إلى التعاون المشترك مع إندونيسيا ببالغ الأهمية، لدوره في تحقيق مستهدفاتنا للمستقبل، ودعم توجهات البلدين الصديقين في قطاع الطاقة، لذلك أدعو جميع الأطراف إلى تعزيز العمل للنهوض بالعلاقات الثنائية في مجال الطاقة، والمجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للجانبين».

وأضاف: «يأتي تشكيل فريق العمل المشترك تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الإندونيسية، وتعزيزاً للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حيث تعمل الإمارات على تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة وزيادة كفاءة استخدامها في القطاعات عالية الكثافة، ونطمح أن تصبح الإمارات من الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031».

وفي كلمته، قال تريهاريو سويسيلو: «يمثل اليوم بداية رحلة واعدة نحو دعم قطاع الطاقة، وإن إندونيسيا والإمارات شريكان استراتيجيان في صناعة النفط والغاز، وإنه مع ظهور التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ وأمن الطاقة، توجب على البلدين توسيع تعاونهما في مجال الطاقة».



وأكد حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حرص بلاده على بناء تعاون أقوى مع الإمارات في الطاقة المتجددة، وهو التزام يعكس حرص البلدين على تحقيق مستقبل مستدام.



