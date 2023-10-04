ساكسو بنك يتوقع تحول الدورة المالية في أمريكا إلى عقبة في الربع الأخير

أصدر ساكسو بنك توقعات الربع الرابع من عام 2023 للأسواق العالمية بما في ذلك توقعات الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات. كما تتطرق التوقعات إلى مجموعة من المواضيع الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على محافظ المستثمرين.

وتُرجّح توقعات ساكسو بنك للجزء الأخير من هذا العام احتمالية تباطؤ الإنفاق، إضافة إلى تحول الدورة المالية للولايات المتحدة الأمريكية من عاملٍ مساعد إلى عقبة. ووصل العالم بالفعل إلى «مُعدلات الذروة» كما قال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، مما يقدم فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل قرن للسندات طويلة الأجل.

وأضاف جاكوبسن، «نحن أمام احتمالين، إما فرصة مُدتها أربعة عقود لتثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في الدورة المالية أو عند نقطة تحول تشهد تغييراً كاملاً وتطبق فيها نظرية شومبيتر حول التدمير الإبداعي في السياسات الاقتصادية من خلال تدمير الافتراضات القديمة حتى تتمكن الابتكارات الجديدة من الاستفادة من الموارد والطاقة الموجودة. ومن المتوقع في ظل معدلات الفائدة المرتفعة ظهور بعض التأثيرات على الشركات والعملاء الذين يحتاجون إلى تمويل. مما سيؤثر بشكل خاص على الشركات التي تعمل في مجال التحول الأخضر مثل شركات تطوير طاقة الرياح البحرية، حيث تنخفض القيمة الاقتصادية لمشاريع هذه الشركات بشدة بسبب أسعار الفائدة الحالية».



معدلات الذروة تدعم قطاع السلع



من المتوقع استمرار الزخم الذي شهده قطاع السلع في الربع الأخير من العام، وهو نفس الزخم الذي أشارت إليه توقعات ساكسو بنك للربع الثالث من عام 2023. ويتوقع أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، ضعفاً اقتصادياً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ثم الصين بدرجة أقل، تقابله المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وخاصة في قطاع الطاقة. وبفضل تحقيق مجموعة منتجي أوبك+ نجاحاً استثنائياً في إدارة الإمدادات، توفرت مستويات داعمة للأسعار في مختلف المنتجات الخام أو التي تعتمد على الوقود.

الذهب إلى مستويات قياسية

وبالنسبة للمعادن الثمينة، يحتفظ هانسن بنظرة إيجابية للذهب، إضافة إلى الفضة والبلاتين، حيث يتوقع أن يصل سعر المعدن الأصفر لمستويات قياسية جديدة خلال الأشهر القادمة. ويعتمد توقيت حدوث ذلك بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية. ولكن في أثناء ترقب تحول تركيز اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من رفع أسعار الفائدة إلى التخفيض، من المتوقع أن يتواصل التقلب في التداول.

الأسهم: الزيادة في تكاليف رأس المال إحدى المشاكل المهمة

أشار بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك، إلى أن مكافحة ارتفاع معدلات التضخم تسببت في زيادة تكاليف رأس المال إلى مستويات أحدثت مشاكل كبيرة في الاقتصاد العالمي؛ مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه التحول البيئي، والذي يُحتمل أن يكون واحداً من أكبر العوامل التي تسهم في انخفاض أسعار الفائدة. وفي حقيقة الأمر، ستنجح جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل أكبر في بيئة اقتصادية تنخفض فيها معدلات الفائدة.

كما أوضح جارنري أن قيمة مجموعة أسهم ساكسو بنك، والتي تتكون من 20 سهماً يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تقدر بقيمة مستقبلية تفوق مؤشر ناسداك 100 بنسبة 33% تقريباً، وهي تقريباً ضعف قيمة مؤشر MSCI العالمي. وأكّد أنه «في حال تراجع عوائد السندات من هذا المستوى بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، لن يسهم هذا الانخفاض بالضرورة في دعم أسهم الذكاء الاصطناعي، لأن حساسيتها للتوقعات بشأن النمو أكبر بكثير، ولذلك تحمل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكبر قدر من المخاطر خلال الربع الأخير من 2023».

الفوركس: الدولار الملك وتداعياته بعيدة المدى

مع اقتراب انتهاء دورات تشديد أسعار الفائدة في أغلب البنوك المركزية، تنتظر أسواق الفوركس أول بنك سيدخل دورة الانخفاض في أسعار الفائدة وكيف سيؤثر هذا الانخفاض النسبي بشكل كبير على بقية التفاصيل.

ميزانيات العائلات

وترى تشارو تشانانا، الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية في ساكسو ماركت، وجود العديد من المخاطر التي ستواجه المستهلكين في الربع الرابع، فبعد ذهاب المدخرات التي حصلوا عليها أثناء فترة الجائحة وبدء سداد القروض الدراسية، سيؤثر هذا على ميزانيات العائلات. وقد يؤدي هذا الضعف في الاقتصاد الأمريكي إلى دفع توقعات خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف عام 2024، مما يؤثر على الدولار الأمريكي.



زيادة مخاطر الركود التضخمي



وفي الوقت الحالي، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في قوتها، ومع زيادة مخاطر الركود التضخمي في أوروبا والمملكة المُتحدة، وضعف الاقتصاد الصيني الذي تعرض إلى ديناميكيات الركود في الميزانية العمومية، قد تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في نشر نفوذها، بالرغم من أسعار «معدلات الذروة» وانخفاض أسعار الفائدة في 2024.

الطريق إلى سوق السندات المرتفعة



تتوقع ألثيا سبينوزي، المتخصصة في الدخل الثابت لدى ساكسو بنك، أن يشهد الرُبع الأخير من عام 2023 تفاقم حالة الكساد مع تزايد التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، وفي الوقت الذي سيشهد فيه باقي العام زيادة في نسب التضخم حتى الدخول في عام 2024، سيتطلب الأمر من البنوك المركزية الحفاظ على تحفظها المُتشدد.

«وفي ظل هذه المعطيات يمكننا توقع خفض في تقلبات العائد خلال الربع الأخير من العام على جانبي المحيط الأطلسي، حيث تضع الأسواق في الاعتبار إمكانية الاحتفاظ بالمستويات الحالية لأسعار الفائدة قبل أن تبدأ دورة الانخفاض».



ولكن بالرغم من ذلك، تُحذر سبينوزي أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة يعزز من أداء السندات القصيرة والطويلة الأجل، إلا أن الفترة التي تسبق ذلك، قد لا تكون إيجابية بنفس القدر بالنسبة للسندات طويلة الأجل نظراً للتوقعات غير المؤكدة والمستمرة بشأن التضخم. وفي الحقيقة، تصبح السندات طويلة الأجل جذابة أكثر عند غياب فرصة عودة التضخم من جديد.