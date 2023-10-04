حرة مطارات أبوظبي تتعاون مع «مصدر» على تقديم فرص النمو الجديدة للشركات

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، التوصل إلى علاقة تعاون جديدة مع نظيرتها في مدينة مصدر، مجمع الأعمال المزدهر ومركز الاستدامة داخل مدينة مصدر.

وستعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز الخدمات العقارية واللوجستية الشاملة المقدمة للشركات.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستحظى الشركات الموصى بها من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر، وخاصة تلك التي ترغب في ممارسة عملياتها داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بفرصة استئجار المستودعات والمساحات للأنشطة الصناعية.

وباحتسابها شريكاً لوجستياً وفق أرقى المستويات العالمية، ستوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أيضاً تراخيص فروع المنطقة الحرة من دون أي تكلفات مرتبطة بالتسجيل والترخيص لجميع الشركات التي ستعمل من المناطق اللوجستية والصناعية في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، فضلاً عن حصولها على الخدمات المتميزة والحوافز الأخرى، كما ستحصل على تراخيص في المنطقتين الحرتين والاستفادة منهما في مختلف عملياتها.



وستؤدي الجهود المشتركة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة مصدر إلى تحسين أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المناطق الحرة في أبوظبي، وتنمية منظومتها في الإمارة.

وأكد الطرفان تعاونهما عبر مذكرة تفاهم تم توقيعها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في أبوظبي، أكبر حدث للطاقة في العالم.

وقالت مورين بانرمان، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي:

«يسعدنا العمل مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر. ولأن العقارات تعد عنصراً أساسياً في عمليات المنطقة الحرة، نرجو أن تحقق هذه الاتفاقية المزيد من الفرص لتعزيز الخدمات بفضل جهودنا المشتركة. وبعلاقة التعاون التي تجمع بيننا، يمكننا ترجمة رؤانا المشتركة لتعزيز تكامل الأعمال داخل منظومة المناطق الحرة، بما يعود بالمزيد من النفع على الشركات، وتوفير الخدمات اللوجستية الشاملة لها».

وقال محمود الحوسني، المدير التنفيذي للخدمات المالية والإسناد في مدينة مصدر: ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تحقيق توسع مهم لمنظومتنا الحالية، ولا سيما أنها تتيح أيضاً فرصة رائعة لأكثر من ألف شركة تعمل في منطقتنا الحرة، من ناحية إتاحة الخيار لها للعمل داخل مجمع أعمال آخر، والاستفادة من المساحات المتاحة للمستودعات والأنشطة الصناعية التي لا تبعد سوى دقائق معدودة فقط من مكاتبها الحالية.

ويسعدنا أن نرى مفعول هذه الاتفاقية عبر إحدى الشركات الناشئة التي قمنا بالاستثمار فيها عبر ذراعنا الاستثمارية ذا كاتاليست. شركة فولتس بدأت التصنيع في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ولا يسعنا الانتظار لرؤيتها تتوسع وتزدهر أكثر في مجال تخزين الطاقة النظيفة.



وتوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مجموعة متنوعة من المستودعات والخدمات العقارية في مواقع مختلفة ضمن ثلاثة مطارات، وهي: مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص. وتقع أكبرها داخل المجمع اللوجستي قرب المنطقة الحرة لمدينة مصدر، وستعمل على تعزيز التعاون بين الطرفين.

وتعد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي وجهة شاملة تمتاز بالحيوية والجاذبية للشركات الدولية. وباحتسابها مركز أعمال بمواصفات استثنائية في قلب أبوظبي، توفر المنطقة منصات فريدة للتنمية المستدامة والنجاح، وتساعد الشركاء على تحقيق الازدهار والعمل في قلب المشهد الاستثماري للإمارة، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.



