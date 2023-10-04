«ألونسا إلكتريك الخليج» تطلق أحدت ابتكاراتها في حلول الاستدامة

نجح معرض أوتوميكانيكا دبي في العقدين الماضيين، في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 30% بين سنتي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجهوزية العالمية للتنقل الكهربائي، الذي تم نشره العام الماضي.

ويشهد المعرض بدورته العشرين المقامة حالياً، مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.



وأعلنت شركة جوديير لزيوت التشحيم، المنتج المرخص لشركة جوديير للإطارات والمطاط بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى كبرى الشركات المصنعة للإطارات في العالم، في الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي شراكة مع شركة «ألونسا إلكتريك الخليج» ومقرها المنطقة الحرة بجبل علي بدبي لإطلاق «جوديير جروف» زيت المحرك بدرجة API SP أحدث ابتكاراتها في فئة زيوت محركات السيارات، فيتم مزج المنتج في منشأة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسهم في تعزيز قيمة علامة Goodyear التجارية نحو الابتكار في فئة زيوت المحركات منذ إنشائها لهذه الفئة في سنة 2020.

وعرضت شركة جوديير لزيوت التشحيم مجموعة متنوعة من أكثر من 100 نوع من زيوت المحركات والزيوت المتخصصة والتي يبلغ مجموعها أكثر من 400 وحدة SKU للبيع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من آسيا.



وقال سونيل خانشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة «ألونسا إلكتريك الخليج»، عن حماسه لهذا الإنجاز: «يمثل هذا العام لحظة تاريخية فنقدم زيوت جوديير من منشأة إنتاج أمريكية. إن جوديير جروف 5W20 و5W30 يمثلان حصيلة خبرة وشهادة على تفانينا في عالم زيوت وتشحيم السيارات».

وستطلق شركة «ألونسا إلكتريك الخليج» مجموعة شاملة من السوائل وزيوت ناقل الحركة المصممة خصيصاً للسيارات الكهربائية في الربع الثاني من سنة 2024، ويؤكد هذا التطور التزام ألونسا دعم التحول نحو تقنيات السيارات المستدامة.



