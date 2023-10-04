على هامش «أديبك».. اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أن إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت من الاهتمام بالبيئة، والمحافظة عليها، ودعم تنوعها مرتكزاً أساسياً في تنفيذ وبناء كل المشروعات التنموية، التي يجب أن تكون سبباً في مواجهات التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» الذراع التنفيذية لصناعة النفط والغاز في إمارة الشارقة اتفاقية إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشارقة مع شركة «إيميرج» المملوكة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الكهرباء الفرنسية «EDF»، وذلك على هامش أعمال معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول «أديبك».

وقع الاتفاقية كل من: المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وميشيل أبي صعب مدير عام شركة «إيميرج».

وأوضح سموه أن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إمارة الشارقة يتماشى مع الخطط التنموية، التي وضعتها الإمارة في تعزيز مصادر الطاقة بشكل عام، والمستدامة منها بشكل خاص، وتدعم مساعي تحقيق الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، وهدف مؤسسة نفط الشارقة الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2032م، مؤكداً سموه أن المحطة ستشكل إضافة مهمة لقطاع الطاقة في إمارة الشارقة لما ستوفره من طاقة كهربائية نتيجة للطاقة الشمسية.

وأكد سمو نائب حاكم الشارقة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في العمل على تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال مشروعات الطاقة، التي تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوفير الطاقة من خلالها، بما لا يضر بالبيئة من حولها.

وأشار سمو رئيس مجلس النفط إلى أهمية الدور، الذي تلعبه مؤسسة نفط الشارقة الوطنية في قطاع الطاقة على مستوى الإمارة، من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات، وتنفيذ مجموعة من المشروعات المستدامة في قطاع الطاقة، وإيجاد مصادر إضافية لتوليد الطاقة.

ووفقاً للاتفاقية ستقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بالتعاون مع شركة «إيميرج» بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مجمع الصجعة للغاز التابع للمؤسسة، لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات المجمع، مع تصدير الطاقة الشمسية الفائضة في النهار إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والتي ستوفر بدورها الكهرباء اللازمة لعمليات المؤسسة أثناء الليل.

ومن المتوقع أن يفوق إجمالي الطاقة، التي ستنتجها محطة الطاقة الشمسية الطلب الحالي لدى مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، مما سيسمح بالتوسع في استغلال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بتحويل المزيد من الوحدات، التي تعمل حالياً بالغاز إلى أجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية، وسيؤدي كل ذلك إلى انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات المؤسسة.

وستكون قدرة المحطة، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية عام 2024م، 60 ميجاوات، وسيتم الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية الدولية في خطط تصميم المشروع، بما يتوافق مع المعايير الفنية المطبقة في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضمن أنظمة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية.

وسيوفر المشروع طاقة متجددة للشارقة بتكلفة تنافسية مقارنة بتكلفة محطات توليد الكهرباء بالغاز، كما أنه يوفر حلاً مناسباً لكل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، حيث إن الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية الكهروضوئية تتوفر خلال ساعات الذروة في النهار، بينما تلبي «سيوا» احتياجات «سنوك» للكهرباء أثناء الليل، والتي يقل فيها الطلب الإجمالي على الكهرباء.