شراكة في «أديبك 2023» لتسريع تطبيق حلول الإدارة الذكية للطاقة في الإمارات

وقعت شركة شنايدر إلكتريك، العالمية في مجال الإدارة الرقمية للطاقة والأتمتة، مذكرة تفاهم مع شركة تكنوماك لحلول البناء القياسية (إحدى شركات تكنوماك العالمية للطاقة)، بهدف تزويد مجموعتها من المحطات الجاهزة بتكنولوجيا موفرة للطاقة، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

ودعماً لمبادرة «اصنع في الإمارات»، سيشهد التعاون الاستراتيجي تزويد شنايدر إلكتريك للمحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل لدى شركة تكنوماك لحلول البناء المعيارية بأحدث مفاتيح التحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط إضافة إلى حلول الأتمتة الكهربائية.



كما ستقدم شنايدر إلكتريك الدعم الفني والتقني اللازم لضمان الدمج الكهربائي الناجح في المنازل، مما يمثل نقلة نوعية للاستفادة بسهولة من هياكل جاهزة موفرة للطاقة ضمن قطاع الطاقة المزدهر في المنطقة.

وقال منصور كراكات، المؤسس المشارك ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة تكنوماك لحلول البناء المعيارية:

«يمكننا التعاون مع شنايدر إلكتريك من الاستفادة من أحدث التكنولوجيا والخبرات لتقديم قيمة مضافة لعملائنا. كما يشكل الدعم التقني الذي تقدمه شنايدر إلكتريك لمحطاتنا الفرعية الجاهزة للمنازل الكهربائية شهادة على حرصهم على الصناعة المحلية. وبذلك، نعزز معاً قدراتنا ونؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة نمو واستدامة قطاع الطاقة في المنطقة».

بدوره قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: «نسهم في تسريع التحول الريادي الجاري ضمن قطاع الطاقة الذي يواصل النمو في دولة الإمارات، كما هو الحال في تزويدنا المحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل من شركة تكنوماك بحلول متطورة. ويتزامن الإعلان عن هذا التعاون من «أديبك 2023» في أبوظبي مع تسارع التحول الكهربي والرقمي ضمن مشهد الطاقة في دولة الإمارات».

وتتخصص شركة تكنوماك التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها في التصنيع، وهي تعمل في الدولة منذ 20 عاماً. وتوفر الشركة حلول المباني الفنية النموذجية المتكاملة، وحلول الأتمتة والرقمنة، وتنظيم الإجراءات، وتصنيع النماذج براً وبحراً، بالإضافة إلى مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء والصيانة. وقد شيدت الشركة منشأة تصنيع على مساحة 230.000 متر مربع في دولة الإمارات، وتضم رصيفاً بحرياً لتحميل النماذج الضخمة.





وتسهم شنايدر إلكتريك عبر إبرام اتفاقيات تعاون محلية استراتيجية وتقديم حلول مبتكرة في معرض أديبك 2023، في رسم مشهد أكثر استدامة ومرونة لمستقبل الطاقة. وتعمل الشركة بالاستفادة من عضويتها في المجالس العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة لقيادة العديد من مبادرات العمل المناخي في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية الدولة لمفهوم وممارسات الاستدامة على المدى الاستراتيجي.



