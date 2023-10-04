مسؤولة بمجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: «أديبك» قوة جذب هائلة لصناع قطاع الطاقة حول العالم

قالت دايل كاردين، كبيرة المستشارين في مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وممثلة المجلس في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً رائداً في قطاع النفط والغاز، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد للشركات الأمريكية بتوسيع استثماراتها في دولة الإمارات.

وأضافت في تصريح لـ«وام» على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، أن «أديبك» يمثل قوة جذب هائلة لجمع صناع قطاع الطاقة من حول العالم، مشيرة إلى أن مشاركة الشركات الأمريكية فيه توفر فرصاً كبيرة لها لبناء وتوثيق العلاقات، والتواصل والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في القطاع والالتقاء بصنّاع القرار ورواد قطاع الطاقة والأعمال والمبتكرين على مستوى العالم.

وذكرت كاردين أن «أديبك» يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات الأمريكية بسبب الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة في قطاع النفط والغاز، مشيرة إلى أن المعرض يسلط الضوء هذا العام على موضوعات تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن هناك أكثر من 105 شركات أمريكية تشارك في نسخة «أديبك 2023»، من بينها 12 تشارك للمرة الأولى، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة عن أعداد الشركات المشاركة في العام الماضي، حيث يعد جناح الولايات المتحدة الأمريكية في المعرض، الأكبر من حيث المساحة.

ولفتت كاردين إلى أن الشركات الأمريكية تعرض خلال «أديبك» أحدث التقنيات المتعلقة بالنفط والغاز بما في ذلك الإنتاج والتكرير وصولاً إلى التوزيع، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تتضمن فيها منطقة إزالة الكربون وخفض الانبعاثات وجوداً أمريكياً؛ إذ تعد الشركات الأمريكية رائدة عالمياً في تقديم التقنيات والمنصات مثل الالتقاط المباشر للهواء واحتجاز الكربون وتخزينه، وذلك لدعم خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن الشركات الأمريكية تعرض بالتماشي مع التحول في صناعة الطاقة، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر «COP28»، وشعار أديبك: «إزالة الكربون أسرع معاً»، تقنيات جديدة تهدف إلى إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة، والاستدامة في قطاع الطاقة، وتحسين الكفاءة في استهلاكها.

وقالت إن هناك أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل في دولة الإمارات، وهو عدد يواصل النمو، بالإضافة إلى استمرار نمو استثماراتها في الدولة، منوهة إلى إعلان بعض الشركات الأمريكية المشاركة في المعرض عن خطط لإنشاء أقسام في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد الاهتمام المتزايد من مجموعة متنوعة من تلك الشركات بأسواق الإمارات والمنطقة.

ورداً على سؤال بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع الغاز والنفط عالمياً، قالت كاردين إن العالم يحتاج إلى التحول إلى مصادر طاقة نظيفة مع ضمان أمن الطاقة وتجنب صدمات الأسعار، مشيرة إلى أن قطاع النفط والغاز يلعب دوراً حاسماً ليس فقط في ضمان ذلك الأمن، بل وفي إيجاد طرق للحد من التأثيرات المناخية لقطاع الطاقة التقليدية عبر استخدام التقنيات الجديدة.

وتابعت: «سيتطلب ذلك استمرار الاستثمار في الحفاظ على إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم لسنوات عديدة قادمة، وكذلك في تقنيات جديدة للحد من تأثيره، وتشكل المحادثات التي جرت في أديبك هذا العام حول خفض الانبعاثات خطوات مهمة في هذا الاتجاه».



