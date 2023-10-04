«أدنوك» تعلن عن المرشحين النهائيين للفوز في المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات

أعلنت «أدنوك» اليوم، عن 10 مرشحين نهائيين للفوز في مسابقتها العالمية لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات التي أطلقتها خلال «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» في مايو الماضي، لإيجاد الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ الذين سيساهمون في صياغة مشهد الطاقة العالمي. وتم اختيار المرشحين النهائيين من بين 650 شركة تقدمت للمسابقة من 50 دولة.

وقالت صوفي هيلدبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في «أدنوك»، بهذه المناسبة: «تسعى «أدنوك» لتوظيف التقنيات والشراكات والاستفادة منها في دعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ونجحت المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات التي أطلقتها الشركة في جذب المئات من الشركات الرائدة حول العالم. وتقدم جميع الشركات في القائمة المختصرة تقنيات مبتكرة، ونتطلع للقاء كل من المرشحين النهائيين في دولة الإمارات خلال نهاية العام».

وتسعى «أدنوك» لتسريع جهود الحد من انبعاثات عملياتها وخفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 25 % بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045. وتستند خطة «أدنوك» لخفض الانبعاثات على تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أولي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات المناخ.

وسيقوم المتسابقون بعرض ابتكاراتهم في الفعالية النهائية للمسابقة التي تقام في الدولة خلال ديسمبر القادم، حيث ستحصل الشركة الفائزة على مبلغ مليون دولار لتجربة ابتكاراتها في «أدنوك»، بالإضافة للاستفادة من فرص الدعم والتطوير التي يقدمها مركز «أدنوك للأبحاث والابتكار».

وتقدم «أدنوك» المسابقة بدعم من«أمازون ويب سيرفسيس» و«بي بي» و«هب71» ومركز «نيت زيرو تكنولوجي».

وتتخصص الشركات الموجودة ضمن قائمة المرشحين النهائيين للمسابقة في تقديم العديد من الابتكارات في مجالات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقات الجديدة، والبطاريات، والحلول القائمة على الطبيعة، حيث تضمنت القائمة كلاً من شركة «سي سي يو انترناشيونال» البريطانية المتخصصة في تطوير تقنية لالتقاط الكربون واستخدامه للمنشآت الصناعية تعتمد على خاصية «تأرجح الضغط».

وشركة «سي أو2 سيركيولار أير» الهولندية الرائدة في التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام تقنية الرياح الطبيعية، وشركة «اماراتي سي أو2 جروب»، وهي شركة محلية تتخصص في «الالتقاط المباشر للهواء» إلى جانب محطات التحلية لتعدين ثاني أكسيد الكربون.

وشملت القائمة كذلك شركات «أكتيف سيرفيسيس» الأمريكية التي تنتج ألواحاً شمسية رقيقة جداً تتميز بالمرونة وخفة الوزن للاستخدام في البيئة الحضرية، وشركة «ديسوليناتور» الهولندية الرائدة في ابتكار «نظام تحلية المياه الدائري بالطاقة الشمسية الحرارية»، وشركة «باسيتو آي أي» الكندية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المعرفي للحد من الانبعاثات في أعمال التكرير والتصنيع والتسويق لقطاع النفط والغاز.

وشركة «أوكسفورد فلو» البريطانية التي تنتج صمامات للتحكم ومنع تسرب الانبعاثات، وشركة «ريفتيرا» الأمريكية التي تُصنّع «البطاريات الحركية» للمساعدة في خفض انبعاثات العمليات في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية، وشركة «نونافاب كورب» الكندية التي ابتكرت تقنية «الأنابيب المركبة» لتعزيز سلامة وكفاءة نقل الهيدروجين، و«أوكسيجينيت بامبو»، وهي شركة إماراتية تنتج شتلات الخيزران المعدلة وراثياً لتعزيز احتجاز ثاني أكسيد الكربون.



