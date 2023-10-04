الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وفي السياق نفسه، أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بلاغ للديوان الملكي"أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم" وفق صحيفة هسبيريس.

وأضاف: أن "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".



