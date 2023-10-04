قاع البرميل بدأ يظهر.. حلف شمال الأطلسي يحذر من نفاد مخزونات الذخيرة الموجهة لأوكرانيا

حذر مسؤولون بريطانيون وآخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن الذخيرة التي يمكن أن تقدمها الجيوش الغربية إلى أوكرانيا "توشك على النفاد"، وحثوا دول التكتل الأمني، على تكثيف الإنتاج.

وتأتي التقارير عن النقص المحتمل في إمدادات الذخيرة لأوكرانيا، بعد عدم تضمين الأموال المخصصة لشراء أسلحة لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.



وأشارت "CNN" إلى أن هذه "الحالة الجديدة من الضبابية وعدم اليقين تجاه مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا" برزت الثلاثاء، بالتزامن مع الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الذي دافع عن دعم أوكرانيا، من منصبه من قبل زملائه الجمهوريين.



وتمثل هذه التطورات، وفقاً للشبكة الإخبارية الأمريكية، أخباراً "مثيرة للقلق" بالنسبة للأوكرانيين في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في أوكرانيا شهرها العشرين، كما تثير العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت موسكو تشعر بالقدرة على الاستدامة والاستمرار في الحرب، مقارنة بالوعود الغربية.



وقال الأدميرال روب بوير من هولندا، ورئيس اللجنة العسكرية بالناتو والمسؤول العسكري الأرفع في الحلف، الثلاثاء، خلال نقاش ضمن منتدى وارسو الأمني: "لقد أصبح بإمكاننا رؤية قاع البرميل الآن"، في إشارة إلى اقتراب نفاد مخزون الذخيرة الغربية.



وأضاف: "نحن نمنح أنظمة أسلحة، وهذا عمل عظيم، وذخيرة لأوكرانيا، ولكن ليس من مستودعات ممتلئة"، في إشارة إلى نفاد الذخيرة من المستودعات.

وتابع: "لقد بدأنا نأخذ من مستودعات نصف ممتلئة أو أقل من ذلك في أوروبا، وقد أوشك محتوى هذه المخازن من الذخيرة على النفاد".



من جانبه قال جيمس هيبي، وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة في المملكة المتحدة، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة نفسها، إنه حتى برغم انخفاض المخزونات، يجب أن تستمر مساعدة كييف، وعلى الدول الأوروبية زيادة قدرتها على إنتاج المزيد من الذخيرة.

وأضاف: "علينا أن نُبقي أوكرانيا في ساحة المعركة الليلة وغداً وبعد غد وبعده"ما يعني "مواصة العطاء يوماً بعد يوم، وإعادة بناء مخزوناتنا".



في غضون ذلك حذر محللون من أن "ترسانة الديمقراطية" الأمريكية يجب أن تبدأ في زيادة جهودها، وإلا فقد يجد المجهود الحربي الأوكراني نفسه في مأزق، في إشارة إلى الخلاف في الكونغرس بشأن المساعدات لأوكرانيا، وفقاً لما أوردته "سي إن إن".



والأسبوع الماضي كتب توماس واريك، كبير الزملاء غير المقيم في المجلس الأطلسي، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يتعهدون لأوكرانيا مجموعة كبيرة من الذخائر، ولكن لا يتم إنتاجها أو تسليمها بالسرعة المطلوبة".



وأضاف واريك أنه بينما أخرت أوكرانيا هجومها الصيفي انتظاراً لوصول المزيد من الذخيرة والمعدات إلى خطوطها الأمامية، تمكنت روسيا من بناء دفاعات أعاقت التقدم الأوكراني بدرجة كبيرة.



وتابع:"لقد أثبتت القوات الأوكرانية مرونة وقدرة هائلة على التكيف، ولكنها بحاجة إلى أن يكون لديها ما يكفي من الذخائر والأسلحة".



واستطرد: "ولكن الأحداث في واشنطن تضع الإمدادات الأوكرانية، والموقف الأوكراني في ميدان المعركة بوجه عام، محل شك".



وكتب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية مايكل ماكورد في رسالة إلى قيادات الكونغرس، الجمعة الماضية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإنفاق الذي ألغى المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، إن "عدم القدرة على ضمان إتمام عمليات الشراء والتسليم في الوقت المناسب يمكن أن يقوض العمليات الأوكرانية الأساسية لاستعادة مزيد من الأراضي أو التصدي لهجمات روسية مستقبلية محتملة".



وأضاف: "من دون مزيد من التمويل الآن، سنضطر إلى تأخير أو تقليص المساعدات اللازمة لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة الضرورية والمُلحة في الوقت الراهن حيث تُعِد روسيا لشن هجوم شتوي، وتواصل قصفها للمدن الأوكرانية".



وبلغت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا 46.6 مليار دولار منذ انداع الحرب حتى 31 يوليو، وفقاً لبيانات مجلس العلاقات الخارجية. كما ساهم حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بمليارات أخرى.

ولكن القادة العسكريين يقرون باستخدام الذخيرة على وجه التحديد بمعدلات مذهلة في ساحات القتال في أوكرانيا.

في هذا السياق قال مسؤول عسكري أمريكي لـ "سي إن إن" في يوليو الماضي إن القوات الأوكرانية عادة ما تطلق "ما بين 2000 إلى 3000 قذيفة مدفعية يومياً" على القوات الروسية.



وقال البنتاغون في يوليو إنه أمد أوكرانيا بأكثر من مليوني قذيفة مدفعية حتى الآن".

ووصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في ذلك الوقت المعركة بأنها "قتال مدفعي مكثف"، مضيفاً: "كما تعلمون، لقد شهدنا كميات كبيرة من المدفعية يتم استخدامها من قبل طرفي القتال، ما يفاقم الضغط على إمدادات الذخائر وذخائر المدفعية الدولية".



وكانت إمدادات واشنطن من قذائف المدفعية القياسية لحلف شمال الأطلسي عيار 155 ملم منخفضة للغاية في ذلك الوقت حتى أنه تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية المثيرة للجدل.

