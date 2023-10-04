من هم الجمهوريون الثمانية الذين أطاحوا برئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي ؟

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه، كيفن مكارثي، من منصبه " الثلاثاء" وسط مواجهة غير عادية هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وقف نواب محافظون يمينيون وراء هذه الخطوة، ما ألقى مجلس النواب وقيادته الجمهورية "في حالة من الفوضى"، ويشكل ذلك نهاية المسيرة السياسية لمكارثي، الذي قال مراراً إنه لن يستسلم أبدا فيما يخص منصبه، لكنه وجد نفسه بلا خيارات .

ولا يبدو أن النواب الجمهوريين الـ 8

الذين قادوا الكونغرس الأمريكي، بالتعاون مع الديمقراطيين، للإطاحة برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة، إثر خلافات بينه وبين جمهوريين، بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة، وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي، ويسيطر الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب، لكن بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعداً مقابل 212، مما يعني أن فقدان عدد محدود من الأصوات في أي عملية تصويت، سيجعل الديمقراطيين، حال اتحادهم، يتفوقون.. والثمانية النواب الجمهوربون هم:

مات غيتز

قاد "التمرد" الجمهوري النائب مات غيتز"41 عاما" وهو جمهوري يميني عن ولاية فلوريدا، وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.

وعقب التصويت قال غيتز: "كيفن مكارثي.. وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة، وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".

وغيتز رجل أعمال يمثل دائرة الكونغرس الأولى في فلوريدا منذ عام 2017، ويعرف عنه تبنى سياسات يمينية، وأنه حليف للرئيس السابق دونالد ترامب.

آندي بيغز

يمثل النائب آندي بيغز ولاية أريزونا، ويترأس "تجمع الحرية" اليميني، الذي صوت نوابه لصالح عزل مكارثي.

دعم بيغز بشدة الإطاحة بمكارثي، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء: "أدعم الإطاحة بمكارثي، لقد فشل في إظهار نفسه كقائد يمكنه تغيير الوضع الراهن. لقد تخلى عن الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه في يناير، ولم يعد محل ثقة".

كين بوك

يمثل النائب كينيث روبرت بوك، ولاية كولورادو في الكونغرس منذ عام 2015. لديه خلاف كبير مع مكارثي بسبب اتفاق سقف الدين السابق، الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب السابق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب في مقال رأي بصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، في أبريل الماضي، أن "الاتفاق لن يحل أزمة الإنفاق في البلاد، وأن تلك الخطة لو كانت أفضل ما يقدمه الجمهوريون، فعلينا أن نغفر للأمريكيين سؤالهم عن جدوى وجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب".

تيم بورشيت

هو نائب في الكونغرس عن ولاية تينيسي منذ عام 2019، واعتبر أن موقفه من الإطاحة بمكارثي كان "قرارا صعبا".

وقال في بيان عقب التصويت: "كان قرار صعبًا. قمت بالتصويت لصالح تعيين مكارثي كرئيس لمجلس النواب في يناير واعتبرته صديقا"، مضيفًا أن التصويت لصالح عزل مكارثي كان "لاعتقاده أنه الأفضل للشعب الأمريكي".

وتابع: "نحتاج قيادة قادرة حقا على اتخاذ قرار حقيقي لمواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد، وتتحرك بنا نحو اتجاه أفضل".

إيلي كرين

يمثل كرين ولاية أريزونا بعد انتصاره في الانتخابات الماضية، وخدم بالبحرية الأمريكية.

لم يصوت لصالح اختيار مكارثي بالأساس كرئيس لمجلس النواب، وكان من المعارضين لخطة سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وكتب في أعقاب التصويت لصالح عزل مكارثي: "لقد ترشحت للكونغرس من أجل ضمان عدم تهميش أصوات الناس.. نحتاج إلى تغيير الطريقة غير الفعالة وغير النزيهة التي نعمل بها. مستعد لدعم أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب يقبل بذلك".

بوب غود

يمثل بوب غود ولاية فيرجينيا منذ يناير 2021، وكان من بين 71 جمهوريا معارضا لاتفاق سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وكتب عبر حسابه على "إكس"، الثلاثاء: "يحتاج الشعب الأمريكي إلى رئيس مجلس نواب يقاتل من أجل الحفاظ على الوعود التي قطعها الجمهوريون للحصول على الأغلبية، وليس إلى شخص يعقد صفقات غير مسؤولة تجذب أصوات ديمقراطية أكثر منها جمهورية".

نانسي ميس

النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا والتي تشغل المنصب منذ يناير 2021، كانت من بين النواب الجمهوريين الذين قضوا على آمال مكارثي بالحفاظ على منصبه.

وأكدت عبر حسابها على منصة "إكس"، أن تصويتها لصالح عزل رئيس مجلس النواب الجمهوري، "لم يكن متعلقا باليمين أو اليسار، أو الأيديولوجية، بل بالثقة والحفاظ على الوعود".

واعتبرت أن استمرار مكارثي "سيتسبب في استمرار الفوضى"، مضيفة: "نحتاج إلى بداية جديدة.. سأتعاون مع أي شخص قادر على تغيير الكونغرس وإعادتنا إلى طريق تقديم نتائج للشعب".

مات روزندال

هو نائب عن ولاية مونتانا منذ يناير 2021، وكان من بين المصوتين ضد اتفاق سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وهاجم مكارثي بشدة قبل التصويت بعزله، وكتب: "للأسف، أخلف مكارثي بوعده للشعب الأمريكي والجمهوريين بالعمل ضدهم بشكل متكرر، ودعم اليسار".

وتابع: "هذه القيادة الفاشلة جعلتني أقرر دعم خطط عزله".

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيساً جديدا، لكنه سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، في وقت أعلن فيه عدد من الجمهوريين اعتزامهم الاجتماع، "الثلاثاء" المقبل، لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 أكتوبر الجاري.