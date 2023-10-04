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السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وتعد بتقديم نسخة غير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم

10/4/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة تسعى من خلالها لتسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وقال
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه
من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، "نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".

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