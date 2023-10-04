Thursday, 05 October 2023 12:57 GMT

رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

10/4/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، سعادة تياجو ريسيبو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال لقاء جرى اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادته وسام الاستقلال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية موزمبيق في جميع المجالات، وثمّن الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، متمنياً له النجاح في مهامه القادمة.

من جانبه، أعرب سعادة كاستيجو عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما تقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

MENAFN04102023000110011019ID1107190064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث