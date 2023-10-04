رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، سعادة تياجو ريسيبو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال لقاء جرى اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادته وسام الاستقلال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية موزمبيق في جميع المجالات، وثمّن الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، متمنياً له النجاح في مهامه القادمة.

من جانبه، أعرب سعادة كاستيجو عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما تقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.