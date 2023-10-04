5 إصابات بتدهور مركبة على طريق الجفر

5 إصابات بتدهور مركبة على طريق الجفر
التاريخ
10/4/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 5 اشخاص
اليوم الأربعاء إثر تدهور مركبة
في منطقة الجفر وفق مصدر أمني.
وقال المصدر ان حادث تدهور وقع ظهرا في منطقة الجفر أدى إلى 5 إصابات مشيرا إلى ات كوادر الدفاع المدني حضرت إلى المكان وعملت على نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
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