5 إصابات بتدهور مركبة على طريق الجفر

وقال المصدر ان حادث تدهور وقع ظهرا في منطقة الجفر أدى إلى 5 إصابات مشيرا إلى ات كوادر الدفاع المدني حضرت إلى المكان وعملت على نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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