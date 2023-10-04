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5 إصابات بتدهور مركبة على طريق الجفر

10/4/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 5 اشخاص
اليوم الأربعاء إثر تدهور مركبة
في منطقة الجفر وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ان حادث تدهور وقع ظهرا في منطقة الجفر أدى إلى 5 إصابات مشيرا إلى ات كوادر الدفاع المدني حضرت إلى المكان وعملت على نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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