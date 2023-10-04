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الرئيس السيسي: جيل أكتوبر أثبت أن لمصر فى كل عصر رجالا قادرين على صون الوطن

10/4/2023 2:38:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "كان الإيمان بالله إيمان الواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين أصحاب القضايا العادلة أن كل هذه القيم والمبادئ تجسدت فى الإنسان المصرى فى قواتكم المسلحة البارة بوطنها جيل أكتوبر العظيم الذى أثبت مجددا أن لمصر رجالا فى كل عصر يعرفون قدرها القادرين على صون الوطن ورفعته".






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