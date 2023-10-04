الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية: تحية من القلب للزعيم القائد أنور السادات

(MENAFN
- Youm7) قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقوات المسلحة على دورها الوفي والوطني المقدر في الحرب والسلم.
كما حرص الرئيس السيسي على تقديم التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلا: "تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، البطل الذى استشهد في نصب السلام، بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض الوطن العزيز بدمائهم.
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