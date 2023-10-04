الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية: تحية من القلب للزعيم القائد أنور السادات

MENAFN - Youm7) قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للقوات المسلحة على دورها الوفي والوطني المقدر في الحرب والسلم.

كما حرص الرئيس السيسي على تقديم التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلا: "تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، البطل الذى استشهد في نصب السلام، بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض الوطن العزيز بدمائهم.



