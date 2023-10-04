الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورى
التاريخ
10/4/2023 2:38:16 PM
(MENAFN
- Youm7) اختتمت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الجمهوري.
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