الجامعة العربية تدعو إلى للتصدى لتحديات المناخ على المرأة في المنطقة

MENAFN - Youm7) أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أهمية إعطاء الأولوية لوصول المرأة إلى الموارد والفرص في القطاعات المرتبطة بالمناخ، والتصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها في سياق تغير المناخ في المنطقة العربية.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة، التي ترأست وفد الأمانة العامة للجامعة العربية في الحدث الجانبي حول تمكين المرأة وتغير المناخ، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف بالتعاون بين البعثتين الدائمتين لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول الخليج العربي وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وشددت أبو غزالة على ضرورة دمج النهج المستجيب لاحتياجات المرأة في الحد من مخاطر الكوارث، وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في أوقات الأزمات لضمان حماية حقوق ورفاهية النساء والفتيات، قائلة: "من خلال توفير التدريب وبناء القدرات والدعم المالي، يمكننا تمكين النساء من المشاركة بنشاط في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره".





وناقشت الجلسة موضوع العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على تأثير التغير المناخي على النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة، وتركزت المناقشات حول أهمية إدراك التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على النساء، وكذلك تأثيره على المجتمعات الريفية والسكان الأصليين والمهاجرات، حيث تم التأكيد على أن النساء يعانين بشكل خاص من آثار تغير المناخ نظرًا لعدم المساواة الموجودة مسبقًا، مما يشكل تحديا إضافيا لهن وللمجتمعات الضعيفة.



وتم استعراض استراتيجيات معالجة آثار أزمة المناخ وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على ضرورة تضمين النساء والمجتمعات الضعيفة في جهود الاستجابة للمناخ وبناء القدرات على الصمود والتكيف مع التحديات المناخية.



وشارك في الفاعلية 80 شخصا من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المختلفة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.



ويأتي هذا الحدث في ظل الاستعدادات العربية والدولية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023.. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث الجانبي تأثير إيجابي على المناقشات والتوصيات التي ستتم في إطار المؤتمر.