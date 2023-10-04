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العراق وأمريكا يؤكدان أهمية الانتخابات المحلية لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة

10/4/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم اليوم الأربعاء للسفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، أن الانتخابات المحلية مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق.


واستعرض الحكيم - في لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - نتائج حضور العراق باجتماعات الأمم المتحدة والانفتاح الدولي والإقليمي على العراق ومتابعة تطوراته السياسية والأمنية، مشيرا إلى طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.


ودعا إلى إدامة اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين، مبينا أن هذه اللقاءات كفيلة بإيجاد المعالجات للإشكاليات أو لتقريب وجهات النظر في بعض الملفات.


وأكد الحكيم أهمية الانتخابات المحلية المقبلة، مشددا على أهمية الانتخابات المحلية لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة ، وإقامتها في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية باعتبار أن مجالس المحافظات مجالس خدمية تعنى باحتياجات المواطنين اليومية.


وشدد على ضرورة دعم الحكومة لتعزيز الاستقرار والإسهام في تعميق مصالح العراق مع دول المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية استقرار العراق كشرط رئيسي لاستقرار المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته الأحداث والتجارب.


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