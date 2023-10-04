العراق وأمريكا يؤكدان أهمية الانتخابات المحلية لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم اليوم الأربعاء للسفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، أن الانتخابات المحلية مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق.
واستعرض الحكيم - في لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - نتائج حضور العراق باجتماعات الأمم المتحدة والانفتاح الدولي والإقليمي على العراق ومتابعة تطوراته السياسية والأمنية، مشيرا إلى طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
ودعا إلى إدامة اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين، مبينا أن هذه اللقاءات كفيلة بإيجاد المعالجات للإشكاليات أو لتقريب وجهات النظر في بعض الملفات.
وأكد الحكيم أهمية الانتخابات المحلية المقبلة، مشددا على أهمية الانتخابات المحلية لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة ، وإقامتها في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية باعتبار أن مجالس المحافظات مجالس خدمية تعنى باحتياجات المواطنين اليومية.
وشدد على ضرورة دعم الحكومة لتعزيز الاستقرار والإسهام في تعميق مصالح العراق مع دول المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية استقرار العراق كشرط رئيسي لاستقرار المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته الأحداث والتجارب.
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