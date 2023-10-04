برلمان ليبي يدعو البرلمان ومجلس الدولة لتشكيل حكومة ليبية موحدة

MENAFN - Youm7) أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، الأربعاء، أن قوانين الانتخابات للرئاسة ومجلس الأمة التي صادق عليها البرلمان تمت إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة صدرت رسمياً، حيث بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات من يوم الاثنين الماضي.

وأشار عضو البرلمان الليبي إلى أن القوانين الصادرة استحقاق على المفوضية ويجب تنفيذها، فضلاً عن استحقاق آخر على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي والشارع الليبي للتصدي لمن يحاول عرقلة تنفيذ القوانين.

وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقا لما أقرته لجنة "6+6"، وأمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.

ووافق مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أن إنجاز لجنة "6+6" للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنباً لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.

وأكد الدكتور محمد خلوف أستاذ العلاقات الدولية جامعة بنغازي أن تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا، لأن هناك انسدادًا سياسيًا يعصف بالمشهد بعد انقسام الحكومات بين شرق وغرب، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة واحدة يتم من خلالها توحيد مؤسسات الدولة الليبية سواء العسكرية والأمنية والمدنية.







