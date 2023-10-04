الكويت تؤكد التزامها بقرار (أوبك) بخفض الإنتاج النفطي

MENAFN - Youm7) أكد الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض الطوعي ومواصلة بلاده الاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.



وقال البراك -في بيان لوزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأربعاء بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح- إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.



وأضاف أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ(أوبك+) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولفت إلى القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.