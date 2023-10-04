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خمسون عاما على حرب أكتوبر ندوة بمكتبة مصر العامة

10/4/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي، محاضرة تحت عنوان "خمسون عاما على حرب أكتوبر"،
بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة.



وتأتى الندوة بمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، وذلك الساعة السادسة مساء السبت القادم، بمقر مكتبة مصر العامة
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