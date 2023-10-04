خمسون عاما على حرب أكتوبر ندوة بمكتبة مصر العامة

خمسون عاما على حرب أكتوبر ندوة بمكتبة مصر العامة
التاريخ
10/4/2023 2:38:11 PM
(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي، محاضرة تحت عنوان "خمسون عاما على حرب أكتوبر"،
بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة.
وتأتى الندوة بمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، وذلك الساعة السادسة مساء السبت القادم، بمقر مكتبة مصر العامة
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