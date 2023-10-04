Wednesday, 04 October 2023 11:00 GMT

موقع Travel Off Path المتخصص فى السفر يحدد أفضل خمس وجهات سياحية بمصر

10/4/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Youm7) أبرز موقع " Travel off Path "، أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسفر في أمريكا، من خلال تقرير مصور خمس وجهات سياحية في مصر، واصفا إياها بأفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة بالمقصد السياحي المصري.



وحظيت مدينة القاهرة بأن تكون أول أفضل هذّه الأماكن حيث أنها مدينة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة منها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير الذي يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقي مصر القديمة والسياحة الثقافية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة حوله من تطوير، هذا إلى جانب منطقة خان الخليلي التي تعد من أشهر الأسواق في القاهرة ويزخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة.



وجاءت مدينة الأقصر أيضا كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية فهي تقع على ضفاف نهر النيل وتحوي على مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك، وفي مدينة أسوان يمكن زيارة معبد فيلة، ومتحف النوبة.



وأوضح التقرير أن الشواطئ الرائعة التي تطل على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، والتي تتمتع بها مصر هي من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها، مشيراً إلى مدينة دهب التي تقع على ساحل البحر الأحمر وتُعرف بأنها مقصد ساحلي يتمتع بشواطئ متميزة وتشتهر بأنها نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص.



كما أشار إلى مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط، وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة وتشتهر بمكتبة الإسكندرية، وأضاف أنه من بين أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها زيارة قلعة قايتباي، والتنزه على كورنيش الإسكندرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية.



وتحدث عن النتائج الإيجابية التي حققتها السياحة في مصر خلال العام الحالي موضحاً أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية للسياحة، حيث أنه من المتوقع أن يحقق أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري 2023 معدلات تفوق تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2010، والذي يعتبر عام الذروة في السياحة.



كما أوضح أن مصر تعد واحدة من أكثر المقاصد الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم حيث جذبت مصر القديمة خيال ملايين المسافرين الذين يأتون إليها لرؤية المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية مثل القيام برحلات نيلية، وممارسة رياضة الغوص ورؤية ما يتمتع به قاع البحر من حياة بحرية خلابة.











MENAFN04102023000132011024ID1107189974

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث