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الصحة: إصدار إنذارات بتلافى السلبيات لـ4600 منشأة طبية خاصة خلال يوليو وأغسطس

10/4/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 15 ألفا و85 منشآة طبية خاصة، خلال الفترة من أول شهر يوليو حتى 31 أغسطس 2023، وذلك حرصاً على صحة المرضى ولضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.



يأتي ذلك ضمن حملات الرقابة الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، بالتعاون مع مديريات العلاج الحر، بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم المرور عليها شملت المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية، حيث تم تحرير 856 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها، وتوجيه 4 آلاف و601 إنذار بتلافي السلبيات التي تم رصدها، مؤكداً استمرار الحملات المرورية لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



وأضاف «عبدالغفار» السلبيات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومخالفة واشتراطات الترخيص، والإدارة بدون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة، لافتا إلى أن الحملات تضمنت المرور والتفتيش على 41 مركزا خاصا للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بالإشتراك مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.



ومن جانبه، نوه الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل في مصر بأي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، للتأكد من كفاءته العلمية عبر النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، موضحا عدد الذين دخلو مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بلغ 26 خبيرا.



وقال الدكتور هشام زكي، إن وزارة الصحة والسكان، تلزم المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة لتعليق اللافتات الإعلانية، للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر، منوها إلى إصدار 10 موافقات خلال الفترة ذاتها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال 15 شكوى في هذا الشأن.



ولفت «زكي» إلى انه قد تم منح شهادة جودة واحدة لمستشفى خاص، والموافقة على منح موافقة مبدئية لـ5 مستشفيات خاصة، واستخراج 18 ترخيص لبنوك دم خاصة خلال الفترة المذكورة.



وتابع أن عدد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تم تجديد ترخيصها بلغت 3 مراكز، فيما تم ترخيص 4 مراكز جديدة، مضيفا أن عدد النوادي الصحية التي تم تجديدها بلغت 8 نوادٍ صحية داخل الفنادق، بالإضافة إلى 13 نادي تم ترخيصها لأول مرة، كما تم ترخيص 9 مراكز لليزر، إلى جانب إصدار 8 تراخيص شخصية لمستخدمي أجهزة الليزر.



وأشار «زكي» إلى ترخيص 5 مراكز للقسطرة القلبية، علاوة على إصدار تراخيص لـ62 مركزا للعلاج الطبيعي، إلى جانب الموافقة على 22 ترخيص شخصي، مؤكداً أن عدد الموافقات التي تم إصدارها لإجراء عمليات زرع الكبد بلغت 83 موافقة، فيما منحت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص 206 موافقات لعمليات زرع الكلى.



وأوضح الدكتور هشام زكي ان إجمالي عدد تراخيص مزاولة المهن الطبية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة بلغت 16 ألفا و965 ترخيصا، ما بين طب بشري، وطب بيطري، وطب أسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأشعة، وتمريض، وبصريات، وصيانة أجهزة.







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