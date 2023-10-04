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مفيد شهاب ومنير فخرى عبد النور والغزالى حرب فى عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم

10/4/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Youm7) شارك الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق والدكتور منير فخري عبد النور القيادي الوفدي ووزير الصناعة الأسبق والدكتور أسامة الغزالي حرب المفكر السياسي والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى ووزير الشباب الأسبق، فى عزاء المفكر الراحل سعد الدين إبراهيم.
وحرصت زوجته باربرا وابنه المهندس أمير وابنته راندا وجموع أفراد أسرته وأبناء أشقائه وأحفاده، على استقبال الحاضرين.

ويذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم فى عام 1938 م، ولد في محافظة الدقهلية وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك الكامل، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960م.
وفى عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية،كما أنه حصل على درجة الدكتوراة في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.

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