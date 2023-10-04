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مصرع 7 أشخاص في حادث اختناق شمالي الصين

10/4/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Youm7) لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حادث اختناق بمطحنة للذرة في قرية شينجبينج في محافظة ووتاي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، عن السلطات المحلية قولها "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون عندما دخل شخص إلى بئر التغذية لمرفق تجفيف بالمطحنة المتوقفة عن العمل منذ بداية العام الجاري، وفقد الاتصال معه، ومع دخول ستة أشخاص إلى البئر في محاولة لإنقاذه تم إخراجهم لاحقا من المرفق، ونقلهم رجال الإطفاء والمنقذون إلى المستشفى على وجه السرعة، لكنهم توفوا".


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