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مصرع 10 أشخاص على الأقل إثر الفضانات فى الهند

10/4/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Youm7) لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية سيكيم الهندية وفقد 82 آخرون، من بينهم 23 من أفراد الجيش، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، ما أدى إلى فيضانات كارثية في المنطقة اليوم الأربعاء.
وبلغت كمية هطول الأمطار على الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد 40.9 ملم بين الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل الطبيعي البالغ 8.6 ملم لهذا الوقت من العام.
وتم حتى الآن انتشال 10 جثث من مواقع مختلفة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 82 شخصا آخرين في عداد المفقودين وأصيب 22 شخصا بعضهم في حالة خطيرة، وفق الإدارة المحلية للولاية.
وتسبب هطول أمطار غزيرة خلال فترة وجيزة - فوق بحيرة لوناك في حدوث فيضانات غزيرة في الوادي الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم بالقرب من الحدود مع الصين.



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