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سلوفاكيا تعلن فرض قيود حدودية مع المجر للحد من الهجرة غير الشرعية

10/4/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، فرض قيود حدودية مع المجر بدءا من غد الخميس؛ للسيطرة على معدلات الهجرة غير الشرعية، وذلك عقب فرض التشيك وبولندا والنمسا قيودا حدودية مع سلوفاكيا خلال الأيام الماضية.


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن رئيس الوزراء لودوفيت أودور انتقد القيود الحدودية التي فرضتها الدول المجاورة مع بلاده، قائلا إن من الضروري إيجاد حلول على مستوى أوروبا لمشكلة المهاجرين.


وعادة ما يستخدم المهاجرون سلوفاكيا كدولة عبور في طريقهم إلى أوروبا الغربية، وسجلت سلوفاكيا دخول أكثر من 39 ألف مهاجر منذ بداية العام وحتى الأول من أكتوبر الجاري، ما يمثل 11 ضعفًا من أعداد العام الماضي.


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