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بايدن: الصراع بين الجمهوريين يمكن أن يضر بالمساعدات إلى أوكرانيا

10/4/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Youm7)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من إمكانية أن يضر الصراع الداخلي بين الجمهوريين على المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف بايدن أن "هناك وسيلة أخرى قد تمكن الولايات المتحدة من تمويل أوكرانيا"، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأن ذلك.

وكان قد انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الكونجرس لعدم تمرير تمويل المساعدات التى وصفها بأنها "مطلوبة بشدة لأوكرانيا".

وعبر ميلر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن خيبة أمل الرئيس الأمريكى جو بايدن من قرار الكونجرس على الرغم من الدعم القوى والطويل الأمد من الحزبين لأوكرانيا، مشيرا إلى قلق واشنطن البالغ من إمكانية نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا والعكس.

وكان مستشار الأمن القومى الأوكرانى، أوليكسى دانيلوف، قد عبر عن قلقه إزاء الإجراء الذى اتخذه الكونجرس الأمريكى باستبعاد المساعدات لأوكرانيا كجزء من صفقة لإبقاء الحكومة الفيدرالية فى عملها.

يأتي هذا التصريح عقب مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار تمويل قصير الأجل، يشمل تعليقا مؤقتا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك في إجراء لمنع حدوث إغلاق حكومي في واشنطن.







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