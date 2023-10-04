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الأهلي يفوز على مجد طنجة بالبطولة العربية للسلة

10/4/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) تغلب فريق سلة الأهل
اليوم، الأربعاء، فى ثالث مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، على نظيره فريق مجد طنجة بنتيجة 85/71.
 وفاز الأهلى على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 92/77 فى أولى مباريات البطولة، وعلى الاتحاد الليبى 65/55.



وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.



ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.



الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.



كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.







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