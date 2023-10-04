الأهلي يفوز على مجد طنجة بالبطولة العربية للسلة

الأهلي يفوز على مجد طنجة بالبطولة العربية للسلة
التاريخ
10/4/2023 2:38:03 PM
(MENAFN
- Youm7) تغلب فريق سلة الأهل
اليوم، الأربعاء، فى ثالث مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، على نظيره فريق مجد طنجة بنتيجة 85/71.
وفاز الأهلى على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 92/77 فى أولى مباريات البطولة، وعلى الاتحاد الليبى 65/55.
وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.
ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.
الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.
كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.
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