مباراة الاهلي .. لاعبو الأحمر يجرون عملية الإحماء قبل لقاء إنبي

(MENAFN
- Youm7) أجرى لاعبو الأهلي الإحماء قبل مباراتهم ضد إنبي والتي تجمعهما على استاد القاهرة اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
وجاء تشكيل إنبي كالتالى: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.
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