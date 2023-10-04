Wednesday, 04 October 2023 10:59 GMT

مباراة الاهلي .. لاعبو الأحمر يجرون عملية الإحماء قبل لقاء إنبي

10/4/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى لاعبو الأهلي الإحماء قبل مباراتهم ضد إنبي والتي تجمعهما على استاد القاهرة اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.


الاهلي (1)



الاهلي (2)




الاهلي (3)




الاهلي (4)




الاهلي (5)




الاهلي (6)




الاهلي (7)




الاهلي (8)




الاهلي (9)




الاهلي (10)



MENAFN04102023000132011024ID1107189964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث