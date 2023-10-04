Wednesday, 04 October 2023 10:58 GMT

15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي.. وسيطرة حمراء

10/4/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وتحكم في رتم المباراة، وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد أحمر من حسين الشحات الذي سدد تصويبة ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت للملعب، وبعدها هدد أنتوني موديست مرمى إنبي برأسية ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى الفريق البترولي.

وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البلعوطي.

وجاء تشكيل الأهلي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتال، عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.


MENAFN04102023000132011024ID1107189963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث