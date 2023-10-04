15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي.. وسيطرة حمراء

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وتحكم في رتم المباراة، وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد أحمر من حسين الشحات الذي سدد تصويبة ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت للملعب، وبعدها هدد أنتوني موديست مرمى إنبي برأسية ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى الفريق البترولي.

وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البلعوطي.

وجاء تشكيل الأهلي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتال، عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.